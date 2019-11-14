2019-11-14T08:16:11+03:00
Общество

Приставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентов

Он заключал с покупателями договоры купли-продажи, но ничего им не отправлял
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Приставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентовПриставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентовФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Предприниматель из Иркутска лишился всего своего товара из-за того, что обманывал своих покупателей. Все началось с того, что мужчина заключал с клиентами договоры купли-продажи автомобильных запчастей. Он брал с них деньги, но никаких деталей отправлять им не собирался. Тогда потерявшие деньги заказчики решили наказать обманщика.

- Семь человек обратились в суд и сообщили, что их обманул недобросовестный продавец, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Судебные приставы несколько раз сообщали предпринимателю, что он должен расплатиться с обманутыми клиентами, но тот не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию. В итоге, после того, как в отношении продавца составили административный протокол, тот дал добро на арест своего имущества и сообщил, где его можно забрать. Тогда приставы изъяли у мужчины все автозапчасти на общую сумму 180 тысяч рублей. Скоро детали отправятся на аукцион, после чего все вырученные средства от их продажи распределят между всеми обманутыми покупателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии