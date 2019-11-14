Приставы изъяли все товары у иркутского предпринимателя, который обманывал клиентов

14 Нояб. 08:16 2019-11-14T08:16:11+03:00

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Предприниматель из Иркутска лишился всего своего товара из-за того, что обманывал своих покупателей. Все началось с того, что мужчина заключал с клиентами договоры купли-продажи автомобильных запчастей. Он брал с них деньги, но никаких деталей отправлять им не собирался. Тогда потерявшие деньги заказчики решили наказать обманщика.

- Семь человек обратились в суд и сообщили, что их обманул недобросовестный продавец, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Судебные приставы несколько раз сообщали предпринимателю, что он должен расплатиться с обманутыми клиентами, но тот не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию. В итоге, после того, как в отношении продавца составили административный протокол, тот дал добро на арест своего имущества и сообщил, где его можно забрать. Тогда приставы изъяли у мужчины все автозапчасти на общую сумму 180 тысяч рублей. Скоро детали отправятся на аукцион, после чего все вырученные средства от их продажи распределят между всеми обманутыми покупателями.

ИСТОЧНИК KP.RU