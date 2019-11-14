2019-11-14T08:50:14+03:00
Общество

Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры

Женщине задолжали больше 33 тысяч рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры.Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Прокурорская проверка выявила нарушения в одном из поселков Боханского района. Работнице клуба задолжали пособие по беременности и родам на сумму больше 33 тысяч рублей.

- В целях устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав граждан по инициативе прокуратуры района директор учреждения привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, - сообщает пресс-служба прокураторы Иркутской области, - Ей назначено наказание в виде штрафа, к дисциплинарной ответственности привлекли и работника учреждения.

По требованию прокурора библиотекарю было выплачено пособие и начислили компенсацию за его задержку. Напомним, уже с Нового года необходимости вмешиваться в подобные случаи, как и самих таких ситуаций, не будет. Регион переходит на прямые выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямые выплаты по материнству: декретницы в Иркутске больше не будут получать пособия частями. С нового года они будут перечисляться из Фонда социального страхования,каждой на личный счет. ( подробности)

Сибиряк вместе с 11-летним сыном выследил и задержал преступника, укравшего телефон у ребенка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии