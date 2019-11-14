14 Нояб. 08:50 2019-11-14T08:50:14+03:00

Библиотекарю из Иркутской области выплатили пособия только по требованию прокуратуры. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Прокурорская проверка выявила нарушения в одном из поселков Боханского района. Работнице клуба задолжали пособие по беременности и родам на сумму больше 33 тысяч рублей.

- В целях устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав граждан по инициативе прокуратуры района директор учреждения привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, - сообщает пресс-служба прокураторы Иркутской области, - Ей назначено наказание в виде штрафа, к дисциплинарной ответственности привлекли и работника учреждения.

По требованию прокурора библиотекарю было выплачено пособие и начислили компенсацию за его задержку. Напомним, уже с Нового года необходимости вмешиваться в подобные случаи, как и самих таких ситуаций, не будет. Регион переходит на прямые выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU