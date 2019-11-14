2019-11-14T13:06:51+03:00
Происшествия

Жителей Вихоревки обязали пить только кипяченую воду

Иначе можно подхватить инфекционные заболевания
Виктория ГЕРКО
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Жителей Вихоревки обязали пить только кипяченую воду.Жителей Вихоревки обязали пить только кипяченую воду.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пить воду из-под крана жителям Вихоревки теперь строго запрещено. Такое объявление сделала местная администрация. По их заявлению, из-за обильных осадков, которые прошли осенью, уровень воды в реке поднялся, и качество воды ухудшилось. Теперь воду для питья нужно обязательно прокипятить.

- После водозабора специалисты выявили несоответствие качества питьевой воды в системе водоснабжения, - уточняет ИА Байкал24. – Сейчас предпринимаются все возможные меры, чтобы местные жители смогли снова пить воду без опасности для здоровья.

А пока опасность действительно есть. Сейчас вода не соответствует требованиям СанПина. Если ее не кипятить, то можно подхватить инфекционные заболевания.

Ситуация рано или поздно должна измениться в лучшую сторону. С другой стороны, население огромного количества городов и сел России может себе позволить пить только кипяченую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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