Уголовное дело завели на сибирячку, чьи дети погибли в пожаре
Пожар при котором погибли двое детей 9 и 6 лет случился в морозную ночь, в декабре 2018 года в Усть-Кутском районе. Из-за быстрого распространения огня брат и сестра не смогли спастись.
- По версии следствия женщина ушла вечером в кафе, оставив детей одних дома, - сообщает ИА Байкал24, - Пожар произошел ночью, до возвращения матери с кафе.
Следователи предъявили ей обвинение в оставлении в опасности. Расследование уголовного дела завершено, женщине предъявлено обвинение за оставление в опасности.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU