2019-11-14T12:47:29+03:00
Происшествия

Уголовное дело завели на сибирячку, чьи дети погибли в пожаре

Во время пожара, который произошел ночью, женщина отдыхала в кафе
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Следственный комитет возбудил уголовное дело на сибирячку за оставление детей в опасности.Следственный комитет возбудил уголовное дело на сибирячку за оставление детей в опасности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пожар при котором погибли двое детей 9 и 6 лет случился в морозную ночь, в декабре 2018 года в Усть-Кутском районе. Из-за быстрого распространения огня брат и сестра не смогли спастись.

- По версии следствия женщина ушла вечером в кафе, оставив детей одних дома, - сообщает ИА Байкал24, - Пожар произошел ночью, до возвращения матери с кафе.

Следователи предъявили ей обвинение в оставлении в опасности. Расследование уголовного дела завершено, женщине предъявлено обвинение за оставление в опасности.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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