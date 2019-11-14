2019-11-14T12:51:44+03:00
Происшествия

Не заплатили налоги на 200 миллионов рублей: предприниматели из Иркутска предстанут перед судом

Злоумышленники обвиняются сразу по трем статьям
Виктория ГЕРКО
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Не заплатили налоги на 200 миллионов рублей: предприниматели из Иркутска предстанут перед судом.Не заплатили налоги на 200 миллионов рублей: предприниматели из Иркутска предстанут перед судом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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46-летний предприниматель из Иркутска придумал схему, как не платить налоги, а класть деньги в свой карман. Для этого он и два его приятеля заключали фальшивые сделки с фирмами-однодневками. Договоры ни к чему не обязывали: на бумагах услуги и товары предоставлялись, а на самом деле - нет. Злоумышленники вносили вымышленные товары в налоговую декларацию. С помощью такой схемы им удалось украсть больше 200 миллионов рублей.

- Обманом с фирмами-однодневками злоумышленники не ограничились. Они подписывали фиктивные договоры по поставке и переработки древесины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Новая преступная схема обогатила аферистов еще на 16 миллионов рублей.

Сотрудники полиции смогли привлечь к ответственности предпринимателей. Теперь мошенники предстанут перед судом. Они обвиняются сразу по трем статьям: уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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