2019-11-14T18:20:19+03:00
Общество

"Яндекс" показал: самый популярный в стране - WhatsApp

А вот жители Иркутска, Улан-Удэ и Читы предпочитают Viber
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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"Яндекс" опубликовал карту популярности мессенджеров в регионах России. Фото: Яндекс."Яндекс" опубликовал карту популярности мессенджеров в регионах России. Фото: Яндекс.
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"Яндекс" опубликовал карту популярности мессенджеров в регионах России. Какой чаще всего искали жители Иркутской области?

- Мы проанализировали поисковые запросы россиян с упоминанием Telegram, Viber и WhatsApp за последний год, - сообщил "Яндекс" на своей официальной странице социальной сети "Вконтакте",

Иркутская область, как и наши соседи - республики Бурятия, Тыва и Забайкальский край чаще всего интересовались мессенджером Viber. Также ему отдают предпочтение в Тюменской области, Краснодарском крае, Калининграде.

А вот самым популярным по стране оказался WhatsApp. Его чаще всего искали и Дальнем Востоке, и в Западной Сибири, и в соседнем Красноярском крае. Весь северо-запад страны, в том числе Санкт-Петербург, активно пользуется Telegram. Этот же мессенджер популярен и в Казани и Нижнем Новгороде.

А какой мессенджер у вас?

ИСТОЧНИК KP.RU

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