"Яндекс" показал: самый популярный в стране - WhatsApp
"Яндекс" опубликовал карту популярности мессенджеров в регионах России. Какой чаще всего искали жители Иркутской области?
- Мы проанализировали поисковые запросы россиян с упоминанием Telegram, Viber и WhatsApp за последний год, - сообщил "Яндекс" на своей официальной странице социальной сети "Вконтакте",
Иркутская область, как и наши соседи - республики Бурятия, Тыва и Забайкальский край чаще всего интересовались мессенджером Viber. Также ему отдают предпочтение в Тюменской области, Краснодарском крае, Калининграде.
А вот самым популярным по стране оказался WhatsApp. Его чаще всего искали и Дальнем Востоке, и в Западной Сибири, и в соседнем Красноярском крае. Весь северо-запад страны, в том числе Санкт-Петербург, активно пользуется Telegram. Этот же мессенджер популярен и в Казани и Нижнем Новгороде.
А какой мессенджер у вас?
ИСТОЧНИК KP.RU