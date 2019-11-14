Заксобрание: В 170 населенных пунктах Иркутской области нет сотовой связи

14 Нояб. 13:53 2019-11-14T13:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты областного парламента, бывая в поездках по региону, часто слышат жалобы от жителей отдаленных территорий, что они «отрезаны от цивилизации». И это так. Хотя и сложно представить, что в 21 веке можно жить без мобильника, интернета и банкоматов. Сегодня в 170 населенных пунктах Иркутской области отсутствует сотовая связь.

- Тысячи жителей из отдаленных деревень Аларского, Боханского, Братского, Киренского, Иркутского, Качугского и других районов области вынуждены постоянно преодолевать неудобства, - открыл совещание председатель Заксобрания Сергей Сокол. - Чтобы снять деньги, нужно поехать в райцентр, где находится ближайший банкомат, чтобы вызвать скорую, пожарных, полицию или просто поговорить с родными, надо ходить по деревне и искать место, где ловится сигнал связи. А ведь в деревнях основная часть населения – это люди старшего возраста, это наши пенсионеры и ветераны. Да и вряд ли можно говорить о развитии села, когда люди живут в таких условиях.

По словам глав районов, они на протяжении многих лет обращаются к операторам мобильной связи, но получают отказы: коммерческие структуры не видят выгоды в том, чтобы устанавливать дорогостоящие вышки на территориях с небольшим охватом пользователей. К тому же если нет мобильной связи, значит, невозможно и установить банкоматы. Есть проблема и в школах, где есть компьютеры, но нет интернета! И это при том, что современные стандарты образования требуют вовлечения ресурсов Сети.

Так, мэр Жигаловского района Игорь Федоровский рассказал, что это не только вопрос обеспечения нормальной жизнедеятельности поселков, но и безопасности. В районе расположены три дороги регионального значения, однако нет связи на несколько сот километров. Случись чего, а в условиях севера, может случиться все, что угодно, - подмогу не вызовешь.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин добавил, что жителям сел Макарово, Кривая Лука, Алымовка, Петропавловское, Юбилейный и Коршуново приходится ездить в Киренск, чтобы снять деньги в банкомате. Порой доходит до того, что обналичивают деньги с банковских карт жителей… главы поселений, когда едут в командировки в райцентр. Вызывает опасение и то, что нефтяники в следующем году запускают проект и дополнительно планируется создать рабочие поселки. Но в каких условиях?

Похожая картина и в не столь отдаленных территориях. Например, в поселке Тыреть Заларинского района. Здесь проживает… 5 тысяч человек! И опят же ни одного банкомата. Люди вынуждены ездить в Кутулик или Залари, чтобы снять деньги.

- Ни о каком развитии поселений не может быть и речи с таким подходом. А потом мы закрываем поселки, выделяем деньги на расселение оставшихся жителей, - отметил председатель комиссии по контрольной деятельности Заксобрания Тимур Сагдеев, рассказав о проблеме со связью есть и в поселке Прибрежный Братского района, где проживает более 2 тыс. человек. Депутат Заксобрания Галина Кудрявцева подчеркнула, что проблема касается также Ольхонского района, где трудности со связью испытывают туристы, а также муниципальных образований Иркутского района, допустим, в Гороховском МО, где из шести поселков, в трех - нет связи. А это всего чуть более 100 км от Иркутска.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Ольга Золоторева на совещании заявила, что компания «Ростелеком» реализует в Иркутской области федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». По проекты к 2022 году 219 населенных пунктов должны получить доступ в интернет. Это коснется сел и деревень, в которых проживают от 250 до 500 человек. Также в планах оснастить виртуальной сетью 1700 социальных объектов. Однако все участники совещания отметили, что нет государственных программ по решению проблем обеспечения связью и интернетом населенных пунктов.

По мнению председателя комитета по социально-культурному законодательству Ирины Синцовой, необходимо особое внимание уделить развитию государственно-частного партнерства. В том числе нужно рассмотреть возможность привлечения средств Корпорации развития Иркутской области.

Кроме того, председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Николай Труфанов напомнил, что депутаты ранее приняли закон, которым предусмотрено упрощение процедуры установки ряда объектов, в том числе вышек сотовой связи, – без необходимости прохождения экспертизы.

- Это один из первых шагов по созданию соответствующих условий для решения проблемы. Мы готовы и дальше работать в данном направлении и поддерживать необходимые законодательные инициативы, – сказал депутат. Также парламентарии не обошли и другой важный вопрос: до сих не все населенные пункты перешли на цифровое телевидение.

- Роль государственной власти как раз в том, чтобы решать такие вопросы за счет государственных механизмов в рамках комплексного программного подхода, для того, чтобы в каждом, даже самом отдаленном, населенном пункте люди не считали себя объектами неравенства. Эта тема остается на контроле депутатского корпуса, – подытожил Сергей Сокол в завершении обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU