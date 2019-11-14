Корпорация «Ростех» презентовала в Иркутске радиоэлектронный комплекс для реализации нацпроектов

14 Нояб. 13:59 2019-11-14T13:59:13+03:00

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Инновационные высокотехнологичные электронные комплексы отечественного производства, которые могут быть использованы в Приангарье для реализации национальных проектов в различных сферах, продемонстрировали в Иркутске на совещании-презентации. Ее организовала Госкорпорация «Ростех».

- Мы приступаем к реализации крупных проектов, изначально ориентируясь на предложения российских производителей, – подчеркнул Сергей Сокол, присутствовавший на встрече. – Но по тем или иным причинам они не могут предоставить своевременные решения, и мы вынуждены использовать импортное оборудование. Общими усилиями мы обязаны изменить ситуацию. Для Иркутской области эта задача особенно актуальна: в 2020-й году стартует ряд нацпроектов, также мы приступаем к практической реализации – где-то на стадии проектирования, где-то уже на стадии строительства – крупных проектов в сфере здравоохранения, транспортной инфраструктуры и других. И в наших силах сделать так, чтобы во всех этих проектах максимально участвовала отечественная наука и промышленность.

На совещании обсуждались такие проекты, как «Умный город», «Безопасный город», «Светлый город», «Цифровая школа», комплексные проекты по улучшению городской инфраструктуры и среды. Также были представлены инновационные биотехнологические решения для сельского хозяйства. Большой блок совещания был посвящен презентации решений по реализации национальных проектов и импортозамещения в здравоохранении, комплексных программ оснащения медучреждений.

Планируется, что помимо знакомства с достижениями российской индустрии, совещание поспособствует подписанию соглашений и разработке первой редакции «дорожной карты» реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU