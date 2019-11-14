«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила нижегородский «Старт»

14 Нояб. 16:42 2019-11-14T16:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В очередном матче российской Суперлиги хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» на своем льду разгромили «Старт» из Нижнего Новгорода со счетом 9:3.

Первого забитого мяча 559 болельщикам на трибунах стадиона «Рекорд» пришлось ждать 31 минуту, пока счет не открыл форвард бело-синих Владислав Кузнецов. Больше ни одна из команд в первом тайме отличиться не смогла.

Зато голевая феерия ждала зрителей во втором отрезке. В самом начале 45-минутки наши парни еще дважды поразили ворота «Старта» усилиями Сергея Гана и Руслана Тремаскина. После этого гости смогли размочить счет, но расслабляться иркутяне не стали. Все те же Сергей Ган и Руслан Тремаскин, а также Евгений Волгужев забили по мячу и хозяева льда оторвались на пять мячей. Нижегордцы еще дважды сумели распечатать вратаря иркутян Григория Лапина, но последнее слово осталось за бело-синими. В концовке Евгений Волгужев, Александр Баздырев и наш капитан Александр Егорычев довели дело до разгрома.

Впереди у «Байкал-Энергии» нелегкий выезд в Москву, где иркутяне скрестят клюшки с «Динамо». С подопечными хорошо знакомого нам Евгения Иванушкина наши парни встретятся 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU