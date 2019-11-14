2019-11-14T16:42:40+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила нижегородский «Старт»

Иркутяне отправили в ворота гостей девять мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
«Байкал-Энергия» дома разгромила нижегородский «Старт». Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» дома разгромила нижегородский «Старт». Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

В очередном матче российской Суперлиги хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» на своем льду разгромили «Старт» из Нижнего Новгорода со счетом 9:3.

Первого забитого мяча 559 болельщикам на трибунах стадиона «Рекорд» пришлось ждать 31 минуту, пока счет не открыл форвард бело-синих Владислав Кузнецов. Больше ни одна из команд в первом тайме отличиться не смогла.

Зато голевая феерия ждала зрителей во втором отрезке. В самом начале 45-минутки наши парни еще дважды поразили ворота «Старта» усилиями Сергея Гана и Руслана Тремаскина. После этого гости смогли размочить счет, но расслабляться иркутяне не стали. Все те же Сергей Ган и Руслан Тремаскин, а также Евгений Волгужев забили по мячу и хозяева льда оторвались на пять мячей. Нижегордцы еще дважды сумели распечатать вратаря иркутян Григория Лапина, но последнее слово осталось за бело-синими. В концовке Евгений Волгужев, Александр Баздырев и наш капитан Александр Егорычев довели дело до разгрома.

Впереди у «Байкал-Энергии» нелегкий выезд в Москву, где иркутяне скрестят клюшки с «Динамо». С подопечными хорошо знакомого нам Евгения Иванушкина наши парни встретятся 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии