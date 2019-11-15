Электроснабжение в Октябрьском районе Иркутска восстановили
Электроэнергия в дома иркутян на на улицах Донская, Волжская, Цимлянская, Карла Либкнехта, Трудовая, Байкальская и Александра Невского вернулась этой ночь. - около полуночи. На, наверняка, многие этого не заметили, так как решили лечь спать пораньше. Или коротали вечер в романтической обстановке при свете свечи.
- Электроснабжение домов в Октябрьском районе было восстановлено в 23.42, - сообщает ИА Байкал24.
На восстановление обеспечения домов на бульваре Постышева потребуется немного больше времени. Из-за возгорания на трансформаторной подстанции жители домов, построенных после 2011 года, заметили не только отключение света, но и снижение температуры в батареях отопления.
- Эти дома имеют закрытую систему теплоснабжения, потребуется больше времени для восстановления подачи отопления и горячей воды, - сообщил оператор Теплосети Иркутска.
Напомним, отключение произошло вечером 14 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU