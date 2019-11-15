Электроснабжение в Октябрьском районе Иркутска восстановили

15 Нояб. 04:23 2019-11-15T13:16:27+03:00

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Электроэнергия в дома иркутян на на улицах Донская, Волжская, Цимлянская, Карла Либкнехта, Трудовая, Байкальская и Александра Невского вернулась этой ночь. - около полуночи. На, наверняка, многие этого не заметили, так как решили лечь спать пораньше. Или коротали вечер в романтической обстановке при свете свечи.

- Электроснабжение домов в Октябрьском районе было восстановлено в 23.42, - сообщает ИА Байкал24.

На восстановление обеспечения домов на бульваре Постышева потребуется немного больше времени. Из-за возгорания на трансформаторной подстанции жители домов, построенных после 2011 года, заметили не только отключение света, но и снижение температуры в батареях отопления.

- Эти дома имеют закрытую систему теплоснабжения, потребуется больше времени для восстановления подачи отопления и горячей воды, - сообщил оператор Теплосети Иркутска.

Напомним, отключение произошло вечером 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU