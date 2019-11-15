В Ольхонском районе ликвидировали две свалки площадью более 800 квадратных метров

15 Нояб. 07:11 2019-11-15T07:11:01+03:00

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Накануне в Ольхонском районе ликвидировали две больших свалки твердых бытовых отходов. На них уже давно обратили внимание местные жители, которые попросили помощи у прокуратуры. Ведь помойки на территории Онгуренского муниципального образования находились в непосредственной близости к озеру Байкал и могли нанести ущерб экологии водоема.

- Прокурор Ольхонского района подал жалобу в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Он постановил, что администрация Онгуренского муниципального образования должна в кратчайшие сроки ликвидировать обе свалки.

Судебные приставы навестили главу поселения и сообщили ему о том, что, если он не выполнит свои обязательства в срок, то его ждет уголовное наказание. После этого он сразу занялся очисткой территории. В кратчайшие сроки две свалки площадью более 800 квадратных метров были ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU