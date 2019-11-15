2019-11-15T07:11:01+03:00
Общество

В Ольхонском районе ликвидировали две свалки площадью более 800 квадратных метров

Они находились в непосредственной близости к озеру Байкал
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Ольхонском районе ликвидировали две свалки площадью более 800 квадратных метровВ Ольхонском районе ликвидировали две свалки площадью более 800 квадратных метровФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Накануне в Ольхонском районе ликвидировали две больших свалки твердых бытовых отходов. На них уже давно обратили внимание местные жители, которые попросили помощи у прокуратуры. Ведь помойки на территории Онгуренского муниципального образования находились в непосредственной близости к озеру Байкал и могли нанести ущерб экологии водоема.

- Прокурор Ольхонского района подал жалобу в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Он постановил, что администрация Онгуренского муниципального образования должна в кратчайшие сроки ликвидировать обе свалки.

Судебные приставы навестили главу поселения и сообщили ему о том, что, если он не выполнит свои обязательства в срок, то его ждет уголовное наказание. После этого он сразу занялся очисткой территории. В кратчайшие сроки две свалки площадью более 800 квадратных метров были ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии