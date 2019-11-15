2019-11-15T11:26:42+03:00
Общество

Сергей Сокол принял участие в обсуждении вопросов развития международных связей на совещании при полпреде в СФО

Другие страны являются стратегическими партнерами Приангарья в экономической и туристической сферах
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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На совещании по вопросам развития международных и внешнеэкономических связей субъектов Сибирского Федерального округа спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол отметил, что регион связывают давние добрые отношения со многими странами – Монголией, Польшей, Республикой Кореей, КНР, Японией, Францией и другими, подписаны соглашения о побратимских отношениях с городами и провинциями. Особое внимание уделяется межпарламентским связям.

Совещание под руководством полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло прошло 15 ноября в Новосибирске. В нем приняли участие руководители представительных и исполнительных органов власти сибирских регионов.

- Безусловно, регионы СФО, активно развивающие международные и внешнеэкономические связи, принимают активное участие в работе по важным направлениям, а значит, вносят свой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Как было отмечено на совещании, благодаря географическому положению регионов Сибири, их богатому и многоплановому потенциалу сформирован широкий круг иностранных партнеров, который продолжает пополняться. Внешнеторговые операции с субъектами Федерации округа осуществляют почти 150 стран мира. В 2018 году товарооборот составил около 50 миллиардов долларов. Рост объемов внешней торговли наблюдается и в этом году.

- Развитие парламентского взаимодействия между Законодательным Собранием Приангарья и парламентами других стран способствует укреплению сотрудничества в целом между странами, которыми выступают важнейшими стратегическими партнерами, в том числе в экономической и туристической сферах, - сказал Сергей Сокол. - Кроме того, к приоритетным направлениям сотрудничества можно отнести культурный обмен и совместные проекты в области образования.

В свою очередь Сергей Меняйло напомнил, что президент России в послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на том, что приоритеты государственной внешней политики абсолютно открыты, и в первую очередь, речь идет об укреплении доверия, расширении сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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