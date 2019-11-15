Депутаты Заксобрания настаивают на увеличении финансирования отдыха детей в Иркутской области

15 Нояб. 11:41 2019-11-15T11:41:39+03:00

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Правительству Приангарья рекомендовано увеличить финансирование летнюю оздоровительную кампанию для детей, проживающих в северных территориях. В областной парламент поступило письмо от Роспотребнадзора, в котором сказано, что остро стоит вопрос об организации полноценного летнего отдыха и оздоровления детей Катангского и Мамско-Чуйского районов. Здесь отсутствуют загородные стационарные учреждения отдыха детей. Летом работают только лагеря дневного пребывания на базе школ, в которых ежегодно отдыхают не более 400 учеников. Парламентарии рассмотрели вопрос о выделении финансирования на приобретение путевок и оплату проезда к местам отдыха и обратно в период летних каникул школьникам этих территорий.

Кроме того, как отметил депутат Артем Лобков, необходимо пересмотреть стоимость путевки, предусмотренной в бюджете области - она очень мала и не может покрывать действительных расходов учреждений на организацию полноценного отдыха. Также надо пересматривать и нормативы на питание ребят. Например, в городах Зима и Саянск норматив питания на ребенка в сутки составляет 126 рублей, муниципалитет Саянска, имея такую возможность, доплачивает еще 30 рублей. Однако рекомендованная Роспотребнадзором стоимость дневного рациона составляет 170 рублей в сутки.

- Эти проблемы характерны не только для северных территорий, - подчеркнула председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. – Необходимо увеличивать финансирование госпрограмм по этому направлению. И речь должна идти не только об индексации на 4%, но о других суммах, которые позволили бы провести дифференциацию заработной платы и увеличить стоимость путевки, улучшить материально-техническое обеспечение лагерей. Также необходимо увеличивать квоты на отдых в федеральных центрах отдыха для ребят из Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU