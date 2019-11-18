Ангарчанка перевела мошенникам 110 тысяч рублей, чтобы забрать "выигрыш"

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-18T14:40:45+03:00

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Пенсионерка из Ангарска попалась на удочку мошенников. Бабушке позвонили и сообщили "радостную" новость - она выиграла 1 миллион 200 тысяч. Деньги на ее имя лежат в Центральном банке России. И забрать их можно после оплаты страховки и оформления сертификата.

- Незнакомец представился защитником прав граждан, он сообщил женщине о "призе", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Пенсионерке предложили связаться с другим "сотрудником банка", который предложил потерпевшей оплатить услуги банка за оформление сертификата на сумму 19 тысяч 500 рублей и страховку 35 тысяч 420 рублей.

Доверчивая бабушка, придя в почтовое отделение, оформила перевод денег на указанный мошенниками адрес в город Киров. Однако этого аферистам показалось мало, они уверили бабушку, что денежный перевод необходимо сделать одним кассовым чеком. Тогда ангарчанка перевела еще 55 тысяч 154 рубля.

После этого номера телефонов лжебанкиров стали недоступны.

ИСТОЧНИК KP.RU