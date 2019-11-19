Ветеран войны в Чечне, которому в 2000-м вручили Орден Мужества, не может получить квартиру

19 Нояб. 20:26 2019-11-19T20:26:44+03:00

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Зимой 2000 года он спас свой взвод, накрыв собой гранату. О подвиге простого парня, служившего в инженерной роте Софринской бригады спецназа тогда узнали все. Этим героем был Амур Берлин. Он просто прыгнул на гранату, накрыв ее животом. Не погибнуть во Второй чеченской войне ему тогда помог бронежилет. Однако, множественные осколочные ранения и контузия стали последствиями такого героизма 18-летнего парня, уберегшего от гибели своих товарищей. В том же году Амуру вручил Орден Мужества президент России Владимир Путин, навестив его в Кремле. Однако, до сих пор Амур берлин ведет войну... за положенную ему по закону квартиру.

- 18 лет ветеран не может получить жилье, - сообщает ИА News.ru. - В 2016 году в родной Сысерти ему всё же предложили жильё площадью 34 кв.м., но у Берлина жена и двое детей и по закону квартира должна быть больше. Из расчета 18 кв.м на человека.

Прошло уже несколько судебных разбирательств в Свердловской области по этому вопросу. И однажды суд даже принял сторону ветерана Чечни, решив что семье нужно предоставить квартиру не менее 60 кв.метров. Однако, это решение не устроили ответчиков и было обжаловано, так Амур Берлин вновь остался ни с чем. Сейчас герой продолжает ютиться у родственников, но не сдается.

ИСТОЧНИК KP.RU