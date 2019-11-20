2019-11-20T12:22:05+03:00
Общество

Пьяного лихача на "Жигулях" под Черемхово остановили только выстрелы по колесам

Сирены и требования остановиться на водителя не действовали
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Пьяного лихача из Черемховского района остановили только выстрелы по колесам.Пьяного лихача из Черемховского района остановили только выстрелы по колесам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Водитель "ВАЗ-21070" заметив патрульный автомобиль, начал увеличивать скорость, чем только привлек внимание сотрудников ГИБДД. Началась погоня. Сирена и требования остановиться на лихача не действовали. Он выжимал газ и пытался уйти от погони, двигаясь в сторону леса.

- Чтобы заставить водителя остановиться,инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельный по колесам автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В конце концов автомобиль удалось остановить. За рулем "Жигулей" в алкогольном опьянении находился 37-летний житель одной из деревень под Черемхово. На него был составлен административный протокол, теперь лихачу грозит лишение водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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