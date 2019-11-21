2019-11-21T08:13:15+03:00
Происшествия

Иркутяне приняли прорыв водопровода в Усть-Кутском районе за разлив нефти

Сотрудники МЧС устранили аварию в течение 2 часов
Анна ПОПОВА
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Иркутяне приняли прорыв водопровода в Усть-Кутском районе за разлив нефти. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"Иркутяне приняли прорыв водопровода в Усть-Кутском районе за разлив нефти. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"
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Утром 21 ноября в социальных сетях появилось пугающее видео, которое засняли жители вахтового поселка Яракты Усть-Кутского района. На нем видно, как из какой-то трубы под большим напором льется неизвестная черная жидкость. Иркутяне тут же подумали, что это нефть, которая вытекает из трубопровода прямо на дорогу и испугались, что это чрезвычайное происшествие сможет нанести ущерб экологии района. Однако сотрудники МЧС опровергли эту информацию.

- Прорыв произошел на водопроводе высокого давления из-за того, что лопнула одна из задвижек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - То есть, та жидкость, которая вытекала из трубы, это не нефть, а обычная вода.

Работники службы спасения успели вовремя прибыть на место происшествия и устранили прорыв трубы в течение 2 часов. Сейчас никакой угрозы для местных жителей уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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