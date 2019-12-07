СЕГОДНЯ 04:26 2019-12-07T04:26:05+03:00

Турнир по вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой стартует в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сама Наталья Воробьева в этот раз на соревнования не приедет

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Шестой Всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Лондона-2012 и серебряного призера Рио-де-Жанейро-2016 Натальи Воробьевой 8 декабря вновь пройдет в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Правда, в этот раз, сама титулованная спортсменка, которая родом из Тулуна, на соревнования не приедет.

В этом году заявки на участие в турнире уже подали спортсменки из разных сибирских городов России, а также из Китая, Монголии и Киргизии.

- Турнир будет проводиться среди спортсменок 2000-2002, и 2003-2004 и годов рождения, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Арены». – Участницы в возрастной категории до 21 года смогут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

А теперь о расписании. Схватки начнутся 8 декабря в 10:00 часов, торжественное открытие состоится в 17:00 часов. Сразу после него пройдут финальные схватки. Вход для всех зрителей свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU