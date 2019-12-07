2019-12-07T05:04:45+03:00
Общество

Два иркутских кафе закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

Их откроют, когда арендаторы устранят все нарушения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Два иркутских кафе закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Фото: прокуратура Иркутской области.Два иркутских кафе закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Фото: прокуратура Иркутской области.
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Работа двух точек общепита - чайханы «Два барашка» и кафе-лаундж «О2» временно приостановлена в Иркутске. Это произошло после того, как сотрудники МЧС и прокуратуры проверили, как в этих заведениях соблюдаются правила пожарной безопасности.

- В этих заведениях выявили грубые нарушения пожарной безопасности, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Арендаторов обязали закрыть точки общепита, пока нарушения не будут устранены. Это сделано для того, чтобы не подвергать риску жизни и здоровье посетителей и работников заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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