СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-07T08:04:21+03:00

Заброшенное здание детского сада горит на улице Карла Маркса в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По предварительной информации, никто не пострадал

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Клубы густого черного дыма, заметили иркутяне в самом центре Иркутска, днем, 7 декабря. Оказалось, около 12 часов, на улице Карла Маркса произошел пожар.

- Там загорелось неэксплуатируемое здание старого детского сада, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На месте работают 10 пожарных. Уже известна предполагаемая причина ЧП. Скорее всего, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

По предварительной информации, жертв и пострадавших при пожаре на Карла Маркса нет. Здание продолжают тушить.

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ИСТОЧНИК KP.RU