2019-12-07T09:03:17+03:00
Происшествия

Водитель из Бурятии сам скрутил угонщика своего автомобиля

Владелец машины догнал преступника и связал ему руки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водитель из Бурятии сам скрутил угонщика своего автомобиляВодитель из Бурятии сам скрутил угонщика своего автомобиляФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Машину жителя Улан-Удэ пытались угнать в ночь на 5 декабря, прямо со двора, по улице Забайкальской. Мужчина услышал шум на улице, и вышел посмотреть, что происходит. Когда он подошел к своему авто, увидел, что за рулем сидит неизвестный. Преступник, тут же открыл дверь и бросился наутек, владелец машины побежал за ним, догнал его, связал ему руки, и удерживал до приезда полицейских.

- Угонщиком оказался 27-летний ранее судимый за наркопреступление местный житель. Он уже признался, что в алкогольном опьянении пытался угнать машину, так как ее двери были не заперты.

На мужчину уже возбуждено уголовное дело. Вскоре, он вновь окажется на скамье подсудимых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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