СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-07T09:03:17+03:00

Водитель из Бурятии сам скрутил угонщика своего автомобиля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Машину жителя Улан-Удэ пытались угнать в ночь на 5 декабря, прямо со двора, по улице Забайкальской. Мужчина услышал шум на улице, и вышел посмотреть, что происходит. Когда он подошел к своему авто, увидел, что за рулем сидит неизвестный. Преступник, тут же открыл дверь и бросился наутек, владелец машины побежал за ним, догнал его, связал ему руки, и удерживал до приезда полицейских.

- Угонщиком оказался 27-летний ранее судимый за наркопреступление местный житель. Он уже признался, что в алкогольном опьянении пытался угнать машину, так как ее двери были не заперты.

На мужчину уже возбуждено уголовное дело. Вскоре, он вновь окажется на скамье подсудимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спускала деньги на ставках: кассир из Братска украла 5,7 миллионов рублей и сама сдалась полиции (Подробности)

Пилотов Airbus A320 ослепили лазером при посадке в аэропорту Иркутска (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU