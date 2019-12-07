2019-12-07T11:03:35+03:00
Происшествия

Мошенники обиделись на сибирячку, за то, что она не отдала им все деньги

Пенсионерка из Усолья-Сибирского успела отдать 97 тысяч рублей, а 200 тысяч ей удалось сохранить
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мошенники обиделись на сибирячку, за то, что она не отдала им все деньгиМошенники обиделись на сибирячку, за то, что она не отдала им все деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала пенсионерка из Усолья-Сибирского. Для нее они приготовили запутанную схему обмана.

Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что у сибирячки есть возможность повысить ставку по вкладу на полтора процента. Скорее, всего, за два часа разговоров, пенсионерка назвала неизвестным реквизиты своей банковской карты. Вскоре, с ее счета списали 97 тысяч рублей.

Только после этого, женщина опомнилась и позвонила на «горячую линию» банка и заблокировала все дальнейшие операции по своим счетам. Мошенникам это не понравилось. Они обиделись и позвонив ей сообщили, что раз пенсионерка пошла на такой шаг, то тогда деньги на счет они не вернут. Таким образом, аферисты не смогли списать оставшиеся на счету усольчанки 200 тысяч рублей

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что ни один сотрудник банка не будет вести с клиентом часовые телефонные переговоры и предлагать по телефону увеличить процентную ставку. И не стоит сообщать незнакомцам реквизиты своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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