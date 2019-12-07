2019-12-07T12:49:55+03:00
Происшествия

ДТП на Байкальском тракте: ребенок пострадал в столкновении Мерседеса и Ниссан Кашкай

Также помощь врачей понадобилась одному из водителей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП на Байкальском тракте: ребенок пострадал в столкновении Мерседеса и Ниссан Кашкай. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП на Байкальском тракте: ребенок пострадал в столкновении Мерседеса и Ниссан Кашкай. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупное ДТП произошло днем, 7 декабря под Иркутском. На Байкальском тракте, в районе Новой Разводной столкнулись Мерседес и Ниссан Кашкай. Удар был такой силы, что немецкий автомобиль оказался в кювете, перевернутым на крышу. Обе машины получили серьезные повреждения, не обошлось и без пострадавших.

- Пострадал ребенок, находившийся в салоне Мерседеса, а также водитель Ниссан Кашкая, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им понадобилась помощь врачей.

Кто из водителей стал виновником этой аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые работают на месте ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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