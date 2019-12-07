СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-07T16:26:59+03:00

Экскаватор провалился под лед на реке Витим. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Проводил обустройство ледовой переправы «Бодайбо-Мамакан», водитель 20-тонного экскаватора, и сам провалился под лед в 250 метрах от берега. ЧП произошло на реке Витим 7 декабря в районе поселка Мамакан.

Чудом водитель-машинист экскаватора не пострадал. Глубина реки в месте провала составляет 4 метра, а толщина льда более 1 метра. Несмортя на это, специалисты дорожной службы были уверены, что лед способен выдержать тяжелую технику. Разрушить ледовый покров могло сильное подледное течение.

- Разлива нефтепродуктов на месте провала не наблюдается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Угрозы загрязнения реки Витим нет. Водозаборов ниже по течению в этом месте также нет. Место провала огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки.

Ну а собственники решают, как они будут вызволять тяжеленный экскаватор из ледяного плена. Спасатели предупреждают, что переезд через Витим в Бодайбинском районе опасен! Выезд на лед вне ледовых переправ запрещен!

ИСТОЧНИК KP.RU