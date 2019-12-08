СЕГОДНЯ 04:16 2019-12-08T04:16:59+03:00

Прогноз погоды на 8 декабря в Иркутске: днем без осадков, ветер до 8 м/с Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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8 декабря, по прогнозам синоптиков, отличный день для прогулок, катаний с горок, на лыжах и на коньках. Ведь сегодня днем столбики уличных термометров не опустятся ниже -4…-6 градусов. Свежий зимний воздух, приятная компания и активные игры - замечательный способ набраться сил на новую рабочую неделю.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, утром может пробросить немного снега, днем же осадков метеорологи не обещают. С утра за окном -10…-12 градусов. Ветер в течение суток дует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. А вот Приангарье этим днем слегка припорошит.

- По области также облачно с прояснениями, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днём местами небольшой снег, в Тайшетском, Чунском, северных районах небольшой, местами умеренный снег.

Ветер в регионе «гуляет» западной четверти, скорость воздушных масс 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром температура воздуха -8…-13, днем -3…-8. Однако, если небо закроют облака, термометры покажут -13…-18 градусов.

Водители, будьте аккуратны за рулем! На дорогах области - снежный накат.

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ИСТОЧНИК KP.RU