Зурхай на 8 декабря: бурятские ламы не рекомендуют сегодня идти в парикмахерскую

СЕГОДНЯ 04:24 2019-12-08T04:24:38+03:00

Зурхай на 8 декабря: бурятские ламы говорят, что романтический ужин с любимым сегодня пройдет хорошо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стрижка волос в этот день - к болезни и нарушению спокойствия

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Бурятские ламы готовят гороскоп на каждый день. Так, 8 декабря – 12-ый лунный день, день Солнца. Благоприятен он будет для всех, кто родился в Год дракона. В это воскресенье полезно делать дела, завершить начатое дело.

- Если вы устроите любимому человеку 8 декабря романтический ужин – все пройдет отлично, - говорится в гороскопе Зурхай. – Собрать друзей тоже отличная идея.

Если вы давно хотели поставить домашнюю закваску – самое время это сделать. Чего делать сегодня точно нельзя, так это устраиваться на работу, благо в воскресенье это практически невозможно. Если нужно нанять сиделку – с этим лучше повременить хотя бы до завтра. Еще не нужно покупать домашнюю живность, скот, идти в парикмахерскую и отправляться в дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU