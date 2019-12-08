СЕГОДНЯ 05:15 2019-12-08T05:15:20+03:00

Спилил лес на 250 000 руб.: черного лесоруба поймали с поличным в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Заметил полицейских и хотел дать деру. Не вышло. Ему быстро заблокировали путь к бегству. Так, с поличным на лесоделяне в пяти километрах от поселка Мишелевка Усольского района был задержан 26-летний местный житель на машине «Урал», груженной 20 кубометрами сосны. За работу взялись следователи.

- Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли автомашину «Урал» и спиленный лес, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, составляет порядка двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

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ИСТОЧНИК KP.RU