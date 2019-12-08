2019-12-08T05:44:38+03:00
Общество

В музее «Тальцы» запустили ледяные горки

Успевайте пока не пришли крещенские морозы
Мария КНЯЗЕВА
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В музее «Тальцы» запустили ледяные горкиВ музее «Тальцы» запустили ледяные горкиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У иркутян стало на одно зимнее развлечение больше. В эти выходные в архитектурно-историческом музее «Тальцы» запустили ледяные горки. Теперь кататься на них можно будет хоть каждый день, ведь музей работает без выходных до 29 февраля.

Кстати, ближайшие 10 дней, согласно порталу «Гисметео» погода в Иркутске будет подходящей для катания с горок. Стоит отметить, что в «Тальцах» вы не просто спуститесь по льду с ветерком, но и узнаете, что кроме саней на Руси для таких веселых забав использовали еще шкуры животных. В музее можно даже на себе испробовать как это было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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