2019-12-08T06:19:01+03:00
Спорт

Иркутяне завоевали серебро на Кубке России по керлингу

Соревнования завершились 7 декабря в Сочи
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне завоевали серебро на Кубке России по керлингу. Фото: Министерство спорта Иркутской областиИркутяне завоевали серебро на Кубке России по керлингу. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Вернутся домой с медалями. Иркутские керлингисты стали серебряными призерами Кубка России. Турнир проходил со 2 по 7 декабря в центре «Ледяной куб» в Сочи. В нем участвовали 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского и Красноярского краёв.

- Сначала команды поделили на подгруппе, игры прошли по круговой системе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – После, когда осталось по 2 лучших команды, играли по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место.

Иркутская команда «Комсомолл 1», в составе которой скип Артём Каретников, Андрей Дудов, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Кирилл Грехнев, заняла второе место. Победителями стали спортсмены из Краснодарского края. На третьем месте – керлингисты из Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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