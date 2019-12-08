2019-12-08T07:29:25+03:00
Происшествия

Два ДТП в Куйтунском районе: в районе ж/д переезда у Тулюшки утром был сильный туман

По предварительным данным, пострадавших нет
Мария КНЯЗЕВА
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Два ДТП в Куйтунском районе: в районе ж/д переезда у Тулюшки утром был сильный туман. Фото: ДТП 38RUS ИркутскДва ДТП в Куйтунском районе: в районе ж/д переезда у Тулюшки утром был сильный туман. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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Погодные условия часто влияют на движение транспорта: гололед, накат, плохая видимость. Утренний густой туман – одна из возможных причин сразу двух дорожно-транспортных происшествий, которые произошли этим утром в районе железнодорожного переезда у села Тулюшка в Куйтунском районе Иркутской области.

- В 10.35 там произошло столкновение небольшого грузового автомобиля и УАЗа, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Через некоторое время случилась авария с участием большегруза.

На месте сейчас работают полицейские. По предварительным данным, пострадавших в этих авариях – нет. Причины ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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