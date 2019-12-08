2019-12-08T11:01:45+03:00
Происшествия

«Он не мог»: мужчина до последнего не верил, что вором оказался его приятель в Иркутской области

После застолья, товарищ продал его инструменты
Мария КНЯЗЕВА
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«Он не мог»: мужчина до последнего не верил, что вором оказался его приятель в Иркутской области«Он не мог»: мужчина до последнего не верил, что вором оказался его приятель в Иркутской областиФото: Виктория МИНАЕВА
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Проснувшись после посиделок с приятелем – распивали алкогольные напитки, хозяин дома обнаружил пропажу электроинструментов. Стояли они не мало – 15 тыс. рублей – поэтому пострадавший отправился в полицию.

Конечно, товарищ, с которым накануне выпивал владелец инструментов, сразу же попал в число подозреваемых. Однако, с этой мыслью никак не смирялся потерпевший и твердил: «Да, не мог он!». Но, полицейские доказали – мог.

- Чужие электроинструменты ранее несудимый 28-летний усольчанин успел сбыть, а деньги потратить, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Украденное имущество найдено, изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому «другу» грозит до 5 лет лишения свободы и вряд ли хозяин украденных инструментов станет отправлять ему посылки. Полицейские между тем, накануне длительных праздников, просят «не злоупотреблять алкоголем и помнить, что нередко правонарушения и даже трагические преступления совершаются или лицами в нетрезвом состоянии, или в отношении самих пьяных граждан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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