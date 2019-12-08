СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-08T13:22:32+03:00

Мать и ребенок погибли на пожаре в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В улусе Хошун-Узур Мухоршибирского района в воскресенье, 8 декабря, на пожаре погибли мать и ребенок. Огонь вспыхнул в одной из квартир в жилом 2-х квартирном доме. О возгорании пожарным сообщили в 13.34. Однако, улус находится в 30 км от ближайшей пожарной части, поэтому первым на место ЧП через 8 минут приехал участник добровольной пожарной команды населенного пункта. Пожарные прибыли позже.

- В 15.32 в ходе разбора места пожара обнаружены 2 тела — взрослого и ребенка, - сообщается пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС. - По имеющейся информации, мужчина, находившийся в горящей квартире, сумел выбраться из помещения.

Его увезли в центральную районную больницу. Огонь уничтожил горящую квартиру изнутри: обрушился потолок. Дознавателям предстоит выяснить причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU