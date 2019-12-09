2019-12-09T03:15:58+03:00
Общество

Прогноз погоды на 9 декабря в Иркутске: днем -4… -6

По области – порывы ветра до 16 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 9 декабря в Иркутске: днем -4… -6Прогноз погоды на 9 декабря в Иркутске: днем -4… -6Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске в понедельник, 9 декабря, ожидается переменная облачность. Днем пойдет небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с северо-запада. Утром столбики уличных термометров покажут -11…-13 градусов, днем температура воздуха -4…-6 градусов.

- В Иркутской области также переменная облачность, небольшой снег, в западных и северных районах местами умеренный снег, ночью по югу преимущественно без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Метеорологи предупреждают об усилении западного, северо-западного ветра в Приангарье - возможны порывы до 11-16 м/с. Синоптики прогнозируют метели. В регионе утром за окном -10…-15 градусов, днем -3…-8. Если небо закроют облака, то столбики термометров опустятся до -13…-18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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