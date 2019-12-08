Шесть медалей завоевали на первенстве Европы по пауэрлифтингу спортсмены из Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-08T15:37:08+03:00

Екатерина Крук из Иркутской области стала второй на первенстве Европы по пауэрлифтингу. Фото: Минспорта Иркутской области

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Вернутся с медалями! Екатерина Крук, Никита Лесковец из Бирюсинска Иркутской области и иркутянин Андрей Талько участвовали в соревнованиях по пауэрлифтингу на первенстве Европы. Турнир завершится сегодня, 8 декабря, в Каунасе в Литве. Однако, результат наших земляков уже известен.

- Екатерина выступала среди девушек до 18 лет в весовой категории 47 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – По сумме троеборья она завоевала второе место с результатом 270 кг. Второе место у нее также в становой тяге, в приседаниях, а в жиме лежа Крук показала лучшей результат и завоевала первое место.

Ее земляк Никита Лесковец завоевал золотую медаль в жиме лежа. Он выступал в весе свыше 120 кг. Андрей Талько из Иркутска боролся за победу среди юношей до 18 лет в весовой категории 74 кг. По итогу выступлений получил серебро за результат 212.5 кг в приседаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU