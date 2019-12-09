СЕГОДНЯ 03:45 2019-12-09T04:45:57+03:00

Пробки 9 декабря в Иркутске: заторы у плотины и мостов. Фото: Яндекс. Пробки

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Понедельник – день тяжелый. Мало того, что нужно приходить в себя после выходных, настраиваться на рабочий лад, так он еще встречает иркутян утренними пробками. По данным сервиса Яндекс. Пробки они утром 9 декабря оцениваются в 8 баллов. Затруднены подъезды ко всем переправам с левого берега Ангары - на правый.

Красным цветом на картах раскрашен Иннокентьевский мост, небольшие заторы на прилегающей к нему улице Олега Кошевого. «Стоит» улица Рабочего штаба.

Затруднен подъезд к Иркутскому мосту, а чтобы добраться до Глазковского придется постоять в пробке: заторы на улицах Боткина, 2-ой железнодорожной, на Маяковского многокилометровое «затруднение». Крайне медленно движется транспорт по улицам Гоголя, Пушкина, Профсоюзной, Челноковой. На последней еще и ДТП. Так что сложности пробраться по этим «артериям города» к старому мосту тоже имеются.

На подъезде к Академической развязке аж три ДТП: по одному на ул. Старо-Кузьмихинская, ул. Лермонтова, ул. Улан-Баторская. Движение по самому мосту более-менее.

У плотины ГЭС проблемы с проездом по ул. Захарова и Безбокова. Сама плотина утром 9 декабря расцвечена желтым цветом.

Имеются заторы на улицах Байкальская, Партизанская, Депутатская, 25 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU