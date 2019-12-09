2019-12-09T04:12:16+03:00
Общество

Выбрать название новым улицам: в Тулуне, восстанавливающемся после наводнения, проводят голосование

Темы две – восстановление и природа
Мария КНЯЗЕВА
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Так выглядел Тулун когда вода начала уходить.Так выглядел Тулун когда вода начала уходить.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Названия улиц, связанных с восстановлением или природой – такой выбор тулунчанам предоставила администрация города Тулун. Сейчас новые наименования готовят для микрорайона Березовая роща. На сайте мэрии проходит голосование. Выбрать можно по два названия в каждой теме. Например, улица Оптимистов, улица Новоселов, улица Волонтеров, улица Ягодная, улица Медовая, улица Брусничная.

- Голосование на нашем сайте продлится до 14 декабря, - сообщает пресс-служба администрации города Тулун.

В микрорайоне Березовая роща строят более двух тысяч отдельно стоящих частных домов для сибиряков, пострадавших от летнего наводнения. Напомним, в этом году Тулун пережил две волны паводков. Более 10 000 домов оказались под водой: некоторые строения буквально сносило потоками воды. Погибли 26 человек, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Первое время люди жили в пунктах временного размещения, сейчас большинство пострадавших получили сертификаты на новое жилье. В Тулуне полным ходом идет строительство новых домов и социальных объектов, возводятся новые микрорайоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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