2019-12-09T04:38:31+03:00
Общество

Названы самые курящие и пьющие регионы России: Иркутск в середине списка

Попала в рейтинг и соседняя Бурятия
Мария КНЯЗЕВА
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Названы самые курящие и пьющие регионы России: Иркутск в середине спискаНазваны самые курящие и пьющие регионы России: Иркутск в середине спискаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В России составили рейтинг «В каких регионах меньше всего вредных привычек». Так, лидерами стали представители северокавказских республик: на первом месте – Чеченская республика, на втором – Ингушетия, на третьем – Дагестан. В этих регионах большинство жителей придерживаются здорового образа жизни и с вредными привычками не желают иметь ничего общего. Здесь низкие продажи табака и выпивки.

В десятке также разместились – Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Саратовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Смоленская и Волгоградская область.

Иркутская область оказалась в середняках. В рейтинге на отсутствие вредных пристрастий мы оказались на 47-м месте. То есть и паиньками быть не хотим, но и меру знаем. Стоит отметить, что и соседний Красноярский край мы также обошли на 9 пунктов. Красноярцы в рейтинге на 56 месте.

А вот в соседней с нами Бурятии, согласно списку от «РИАРЕЙТИНГ», дела обстоят не так хорошо. Республика числится на 83-м месте, а это третье с конца. После бурят в списке только жители Ямало-ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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