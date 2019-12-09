СЕГОДНЯ 05:06 2019-12-09T05:06:10+03:00

Контрабанду лесоматериалов в Китай на 20 миллионов рублей выявили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ущерб в 20 миллионов рублей. В Иркутской области выявили факт контрабанды лесоматериалов для Китая. Пиломатериалы из незаконно добытой древесины экспортировали в Поднебесную из Казачинско-Ленского района Приангарья.

Обнаружилось это при проверке, организованной Осетровской транспортной прокуратурой. Объем контрабанды – 3, 5 тысячи кубометров.

- После проверки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Ход расследования поставлен на контроль.

Вот, что пока удалось узнать следователям: пиломатериалы покупателям предоставили неустановленные лица, действующие от имени юридического лица. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU