Пожар в общежитии Бохана: горело здание педагогического колледжа

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-09T08:01:57+03:00

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ЧП произошло в самое глухое время суток, перед рассветом. Пока неизвестно, почему произошел пожар в общежитии Бохана, в котором жили студентки педагогического колледжа. В этом еще предстоит разобраться. Вот что известно на эту минуту.

-Пожар на первом этаже общежития для будущих воспитателей и учителей начальных классов в Бохане начался в 4.40 утра, на первом этаже здания, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - На момент прибытия пожарных горели коридор на первом этаже общежития и бытовые помещения, существовала угроза распространения на второй этаж.

Старому двухэтажному дому из бруса много не надо. Огонь занялся быстро. И не прибудь пожарные расчеты на место уже через 5 минут, жить девчонкам -студенткам пришлось бы где-то в другом месте. Сами они, все семеро, выскочили из горящего дома почти мгновенно.

Все работы на пожаре завершены в 12.20.

ИСТОЧНИК KP.RU