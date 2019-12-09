СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-09T13:58:02+03:00

Как наши японцев оседлали: Лада заехала на Тойоту Камри на улице Трактовая, в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS"

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Необычная авария произошла днем, 9 декабря, на улице Трактовая, в Иркутске. Там, каким-то образом Лада Веста в прямом смысле оседлала Тойоту Камри, заехав японскому авто двумя колесами практически на крышу. Как произошло это ДТП, пока непонятно. Не исключено, что авто отечественного автопрома, могло отлететь на Тойоту от отбойника. Есть ли в аварии пострадавшие, сейчас уточняется.

Фото: "ДТП 38RUS"

Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, которые публикуют очевидцы, в районе этой аварии собралась пробка. Так что, водителям, чей путь с работы домой пролегает через улицу Трактовую, лучше заранее выбирать пути объезда.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/748614" frameborder="0"></iframe> Смешное ДТП: как наша "Лада" японца в Иркутске оседлала.

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ИСТОЧНИК KP.RU