2019-12-09T14:50:45+03:00
Общество

В Усть-Куте открыли сквер возле стадиона "Водник"

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол: комфортных пространств в городах и поселках севера Приангарья должно быть больше
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Комфортных общественных пространств в городах и поселках на севере Приангарья должно становиться больше. Об этом заявил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол во время открытия нового сквера в Усть-Куте. Сквер был обустроен возле стадиона «Водник» по программе «Городская среда».

- В Усть-Куте люди выбрали эту территорию, которая за несколько месяцев преобразилась, – сказал Сергей Сокол. – Призываю всех жителей и в дальнейшем активно вносить свои предложения по благоустройству. Возможности для реализации этих идей есть – в 2020 году по настоянию депутатов Заксобрания сразу на 200 млн было увеличено финансирование проекта «Народные инициативы».

За время проведения работ в сквере у стадиона «Водник» были демонтированы старые конструкции, создана скейт-площадка, восстановлены и смонтированы лестничные сходы, уложена плитка и бордюры, обустроены тротуары, площадки для детского городка и спортивных игр. Также установлены лавочки и освещение. Общая стоимость работ составила около 37 млн рублей.

Кроме того, спикер областного парламента провел совещание, посвященное теме строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Также прошла встреча с общественностью города Усть-Кута и Усть-Кутского района.

Как отметил Сергей Сокол, эта северная территория заслуживает особого внимания, так как является одним из ключевых центров развития экономики области, лесной, нефтяной и газовой отраслей.

- Стоит отметить, что крупнейший налогоплательщик региона – компания ИНК – реализует в Усть-Куте проект по строительству завода полимеров. А это и новые рабочие места, и вклад в обновление социальной сферы территории. Вместе с тем, нужно использовать и возможности различных программ, таких как «Городская среда», «Народные инициативы» для развития Усть-Кута и Усть-Кутского района, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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