СЕГОДНЯ 03:18 2019-12-11T03:18:43+03:00

Прогноз погоды на 11 декабря в Иркутске: снег и ветер до 8 м/с Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Иркутске в среду, 11 декабря, переменная облачность. По прогнозу синоптиков, утром и днём будет идти небольшой снег. Ветер дует с юго-востока, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут -14…-16. Днем за окном ожидается -5…-7.

- По области - переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём пойдет небольшой снег.

Ветер в регионе юго-восточный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в Приангарье утром -12…-17, западных районах -5…-10. Днем в Иркутской области -2…-7. Если небо закроют облака, станет холоднее до -12…-17. Холоднее всего в Катангском, Киренском, северо-восточных районах: утром там -22…-27, днем -13…-18, местами -23…-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU