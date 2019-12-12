2019-12-12T04:49:09+03:00
Общество

Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5

По области – метели
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в четверг, 12 декабря, переменная облачность. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер западный, северо-западный дует со скоростью 5-10 м/с. Утром за окном -8..-10, днем столбики уличных термометров покажут -3…-5 градусов.

- По области также переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе "гуляет" западный, северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Потоки ветра подуют сильнее в западных, северо-западных, центральных и южных районах Приангарья, там их скоростью 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели.

По области температура в утреннее время -8…-13, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности до -3. Днем в регионе -2…-7, местами -12…-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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