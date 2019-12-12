МЧС проверяет эффективность использования выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России во главе с замминистра Андреем Гуровичем. Правительство России поручило МЧС проконтролировать, насколько эффективно используются (или уже использовались) средства федерального бюджета, которые была выделены на выплаты пострадавшим в наводнении этим летом.
В составе комиссии - представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.
Комиссия уже приступила к проверке. Им предстоит изучить документы, представленные правительством Иркутской области, минсоциального развития, опеки и попечительства региона, минздрава и других ведомств. По итогам проверки комиссия подготовит доклад в правительство Российской Федерации.
А в это время в отставку 12 декабря подал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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