МЧС проверяет эффективность использования выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-12T18:21:37+03:00

Комиссия МЧС России проверяет эффективность использования финансирования во время наводнения. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье прибыла комиссия во главе с замминистра ведомства

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В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России во главе с замминистра Андреем Гуровичем. Правительство России поручило МЧС проконтролировать, насколько эффективно используются (или уже использовались) средства федерального бюджета, которые была выделены на выплаты пострадавшим в наводнении этим летом.

В составе комиссии - представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.

Комиссия уже приступила к проверке. Им предстоит изучить документы, представленные правительством Иркутской области, минсоциального развития, опеки и попечительства региона, минздрава и других ведомств. По итогам проверки комиссия подготовит доклад в правительство Российской Федерации.

А в это время в отставку 12 декабря подал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы МЧС России Игорь Кобзев.

ИСТОЧНИК KP.RU