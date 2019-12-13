СЕГОДНЯ 03:30 2019-12-13T03:30:02+03:00

Прогноз погоды на 13 декабря в Иркутске: днем без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На календаре – пятница, последний будний день. И с погодой сегодня, 13 декабря, иркутянам повезло. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Утром температура воздуха до -14, днем за окном будет 0…-2 градуса. Немного ветрено, но это не беда. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

- По области - переменная облачность, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, по остальной территории без существенных осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром в отдельных районах туман.

В Приангарье сегодня ветер южной четверти, скорость потоков воздуха 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в регионе днем 0…-5. Однако, если небо затянет облаками, будет холоднее, утверждают метеорологи, -10…-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU