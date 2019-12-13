Ущерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражу

СЕГОДНЯ 04:54 2019-12-13T04:54:38+03:00

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Организатор банды «черных» лесорубов, ее четверо активных участников заключены под стражу. Еще 10 «дровосеков» находятся под подпиской о невыезде. Их незаконную добычу леса пресекли полицейские. Общий ущерб от их рубок – более 2, 5 миллионов рублей.

По данным следствия, они спилили лес на нескольких участках. Сначала задержали троих лесорубов у села Тихоновка Боханского района, перевозивших 200 срубленных деревьев на трех автомобилях КАМАЗ.

- В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлены еще десять жителей разных населенных пунктов Боханского района в возрасте от 20 до 36 лет, участвовавших в вырубке леса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Также выявлена их вероятная причастность к аналогичному деянию в мае этого года.

Полицейским удалось установить предполагаемого главаря. В ходе следствия обнаружено еще 4 «деляны». У лесорубов изъяли несколько грузовиков, бензопилы. Продолжается расследование дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

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ИСТОЧНИК KP.RU