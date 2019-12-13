2019-12-13T04:54:38+03:00
Происшествия

Ущерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражу

Возбуждено четыре уголовных дела
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ущерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражуУщерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Организатор банды «черных» лесорубов, ее четверо активных участников заключены под стражу. Еще 10 «дровосеков» находятся под подпиской о невыезде. Их незаконную добычу леса пресекли полицейские. Общий ущерб от их рубок – более 2, 5 миллионов рублей.

По данным следствия, они спилили лес на нескольких участках. Сначала задержали троих лесорубов у села Тихоновка Боханского района, перевозивших 200 срубленных деревьев на трех автомобилях КАМАЗ.

- В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлены еще десять жителей разных населенных пунктов Боханского района в возрасте от 20 до 36 лет, участвовавших в вырубке леса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Также выявлена их вероятная причастность к аналогичному деянию в мае этого года.

Полицейским удалось установить предполагаемого главаря. В ходе следствия обнаружено еще 4 «деляны». У лесорубов изъяли несколько грузовиков, бензопилы. Продолжается расследование дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Читайте также:

Пробыл на свободе менее суток: бывший заключенный из Бурятии убил пенсионерку в день выхода из тюрьмы. Он нанес женщине более 20 ударов ножом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу
Контрабанда на 16 млн рублей: пиломатериалы из Иркутской области везли в Китай, Таджикистан и Узбекистан
Иркутянин пытался дать взятку сотруднику ДПС
Ущерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражу
Прогноз погоды на 13 декабря в Иркутске: днем без осадков
МЧС проверяет эффективность использования выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области работают мобильные группы
Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря
"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса
40 вопросов рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 13 декабря
Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублей
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев
Закон о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей рекомендован к принятию
Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде
Банду наркоторговцев, перевозившую 20 килограммов запрещенных веществ, задержали в Иркутской области
Машину взял, но вернуть не обещал: сибиряк угнал автомобиль друга, разбил его, а потом сбежал
Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу
Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан
В Иркутской области с территории Усольехимпрома вывозят опасные отходы
За кражу телефона у клиента, менеджер гипермаркета из Зимы получил 100 часов обязательных работ
Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5