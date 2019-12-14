Погода в Иркутске 14 декабря: тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 04:01 2019-12-14T04:01:54+03:00

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Иркутские синоптики еще в начале декабря прогнозировали, что в последний месяц 2019 года жителей области ждет аномально теплая погода. И впрямь, уже середина декабря, а дневные температуры ниже -15 градусов пока не опускались. Вот и сегодня, 14 декабря, в Иркутске будет тепло и без осадков.

По прогнозам синоптиков Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 0…-2 градуса. Самое время брать лыжи, санки или коньки и активно отдыхать на природе всей семьей!

- По области погода будет примерно такая же, - сообщают специалисты Иркутского УГМС. – Преимущественно без осадков, разве что в северных районах небольшой, а местами и умеренный снег. В отдаленных районах области утром туман.

Ветер днем по территории региона южный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…-5 градусов, при увеличении облачности похолодает до -10…-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU