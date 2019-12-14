2019-12-14T10:16:49+03:00
Политика

Игорь Кобзев сформирует правительство Иркутской области до 20 декабря

Врио главы региона не собирается полностью менять команду
Мария ОСИПОВА
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Игорь Кобзев сформирует правительство Иркутской области до 20 декабря. Фото пресс-службы правительства Иркутской областиИгорь Кобзев сформирует правительство Иркутской области до 20 декабря. Фото пресс-службы правительства Иркутской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен до 20 декабря сформировать новую команду аппарата и кабинет министров. Об этом он заявил сегодня в ходе своей поездки в Тулун и Нижнеудинск.

- Смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку, - сказал Игорь Кобзев. – У меня как у врио губернатора есть право определять состав команды, и кадровые решения будут приняты до 20 декабря.

При этом глава региона подчеркнул, что намеренно увольнять никого не собирается, а при формировании команды будет учитывать мнение каждого члена правительства и сотрудника аппарата.

Отметим, что по закону, как только руководитель региона уходит в отставку, правительство области, все министры складывают с себя полномочия. Они продолжают временно исполнять обязанности. В Иркутской области кабинет министров ушел в отставку вслед за экс-губернатором Сергеем Левченко 13 декабря. Сейчас правительство региона продолжает исполнять свои обязанности до новых кадровых решений.

Напомним, что сегодня врио губернатора Игорь Кобзев с председателем правительства Русланом Болотовыми и рядом министров работают в Тулунском и Нижнеудинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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