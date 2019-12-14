Огненная месть: жительница Бурятии за долги сожгла сено у знакомой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-14T11:32:44+03:00

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Пред судом в скором времени предстанет 32-летняя жительница села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии. В пьяном угаре она решила отомстить своей знакомой за копеечный долг и спалила в ее сеновале больше 200 центнеров сена.

- С заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница села Новая Брянь, - рассказывают в пресс-службе МВД по республике Бурятия. – Женщина сообщила, что кто-то проник в ее сеновал и поджег сено. Она пыталась самостоятельно потушить огонь до приезда пожарных. В результате сгорело свыше 200 центнеров сена на сумму порядка 300 тысяч рублей.

Полиция быстро вычислила поджигателя. Им оказалась 32-летняя знакомая потерпевшей. Выяснилось, что женщина таким образом решила отомстить односельчанке за то, что та не вернула ей долг в пять тысяч рублей. Приняв на грудь горячительного, женщина привела план мести в действие.

Теперь поджигательнице придется отвечать перед законом. Следователи завели на нее уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Ведется расследование. Максимальное наказание, которое может понести обвиняемая – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU