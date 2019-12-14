2019-12-14T12:11:42+03:00
Общество

Игорь Кобзев рассчитывает восстановить пострадавшие от паводка территории Иркутской области к августу 2020 года

Врио губернатора находится с рабочей поездкой в Тулуне и Нижнеудинске
Мария ОСИПОВА
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Игорь Кобзев рассчитывает восстановить пострадавшие от паводка территории Иркутской области к августу 2020 года. Фото: Елена КутергинаИгорь Кобзев рассчитывает восстановить пострадавшие от паводка территории Иркутской области к августу 2020 года. Фото: Елена Кутергина
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Прибыв в Иркутскую область, врио губернатора Игорь Кобзев первым делом отправился в Тулун и Нижнеудинск, чтобы оценить масштаб работы по ликвидации летнего наводнения. Новый глава региона уже дал первые оценки ситуации в Тулуне, отметив, что движение вперед есть. Он подчеркнул, что восстановить пострадавшие от паводка территории Иркутской области необходимо к августу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры, мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года, - сказал Игорь Кобзев.

Первые объекты, которые Игорь Кобзев осмотрел в Тулуне – стройплощадка в микрорайоне Угольщиков. Сейчас здесь строятся три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. На стройплощадке работают около 200 человек, к концу года строители должны возвести кровли, а сдача трех домов ожидается в марте 2020 года. После ввода их в эксплуатацию здесь планируется построить еще десять пятиэтажек.

Помимо домов, в микрорайоне Угольщиков строится новая школа на 1275 мест. Планируется, что она будет состоять из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна. Окончание строительства намечено на август 2020 года, чтобы 1 сентября ребятишки уже смогли начать учиться в новенькой школе.

По пути от одного объекта к другому Игорь Кобзев заглянул в детское отделение Тулунской районной больницы. Он пообщался с пациентами и медицинскими работниками. Также незапланированно врио главы региона заехал в шкоду № 6 г. Тулуна, в которой после паводка был проведен капитальный ремонт. Здесь Игорь Кобзев проверил работу пожарной сигнализации.

Также незапланированно врио главы региона заехал в шкоду № 6 г. Тулуна. Фото: Елена Кутергина

Также незапланированно врио главы региона заехал в шкоду № 6 г. Тулуна. Фото: Елена Кутергина

Вместе с Игорем Кобзевым в Тулун и Нижнеудинск отправились и члены правительства: первый замгубернатора – председатель правительства региона Руслан Болотов, зампред правительства Теймур Магомедов, министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. Вместе с представителями власти соцобъекты в Тулуне осматривает глава регионального исполкома ОНФ Иркутской области Елена Зубун.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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